Motociclismo: campionato italiano gran turismo. Di Fabio chiude bene

Un finale di stagione impegnativo ma ricco di soddisfazioni per Diego Di Fabio, il ventunenne pilota pesarese, impegnato su più fronti, dal campionato italiano gran turismo "sprint" ed endurance, alla lotus cup europa per chiudere con il prestigioso super trofeo Lamborghini. Di Fabio che dal suo debutto a sedici anni con subito la vittoria nel trofeo mini challenge, ha già in bacheca anche due titoli italiani gran turismo di categoria, per questo 2024 ha deciso di non dedicarsi unicamente ad un campionato, ma spaziare per fare esperienza. Dopo la vittoria nel gt endurace del Mugello, dominando la categoria "gt cup" con la Lamborghini huracan st evo 2 del "team dl racing", il pesarese nel gt sprint ha chiuso la stagione a Monza con una doppietta nella classe gt cup, pole position e vittoria in gara 1, con oltre quaranta aggueriti avversari in un weekend impegnativo per le condizioni meteo , sfruttando al meglio la Ferrari 488gt evo del team easy racing. Dopo la vittoria del Mugello il team dl racing ha richiamato Di Fabio affidandogli la Lamborghini huracan per l’ultimo appuntamento del "Lamborghini super trofeo europa" e per le finali mondiali, andate entrambe in scena su due storici tracciati spagnoli. Il primo a Sul Catalunya di Barcelona e il secondo a Jerez De La Frontera. In questo secondo appuntamento è giunto al sesto posto finale in gara 1, in una gara che ha visto al via i migliori quaranta specialisti del trofeo. Adesso per Di Fabio un po’ di meritato riposo. b. t.