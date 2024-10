Motociclismo, settima piazza per Dalla Porta: il “sogno mondiale” si complica

Prato, 15 ottobre 2024 - Se avesse potuto correre in Portogallo, la scorsa estate, con tutta probabilità oggi sarebbe in testa al mondiale “Stock”. Ma in quell'occasione Lorenzo Dalla Porta dovette rinunciare alla corsa a causa della concomitanza con una tappa del Campionato Italiano Velocità e dovrà quindi gettare ulteriormente il cuore oltre l'ostacolo per laurearsi campione, conscio del fatto che nemmeno una vittoria potrebbe bastare il mese prossimo. Nel corso dell'ultimo gran premio disputato un paio di giorni fa ad Alcaniz ha avuto qualche problema di troppo con le gomme e non è riuscito ad andare oltre la settima piazza, salendo comunque a quota 86 punti in classifica. “Gomma “distrutta” in quattro giri – ha commentato – purtroppo più di un settimo posto non siamo riusciti a fare. Ringrazio comunque il mio team. L'unica consolazione è che nemmeno il suo rivale, lo spagnolo Mario Mayor, è riuscito a vincere: ha conquistato un punto in più ed è sempre saldo al comando della graduatoria, con 96 punti. Ecco quindi che dipenderà tutto dall'ultimo atto della competizione, programmato per il prossimo 24 novembre a Valencia.

G.F.