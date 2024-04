Motociclismo. Dalla Porta parte bene ma poi ci si mette la sfortuna: è costretto a ritirarsi

Un weekend iniziato bene, con la pole persa di un niente, e finito con un ritiro. Debutto non proprio baciato dalla fortuna, quello di Lorenzo Dalla Porta nel Campionato Italiano Velocità: settimo nella prima gara, ritiratosi nella seconda a causa di un problema alla moto.

E dire che le cose erano cominciate nel migliore dei modi a Misano, per il portacolori del Team Altogo: nelle qualifiche di "gara 1", il pilota di Montemurlo aveva sfiorato la pole position partendo dalla seconda posizione. E stava lottando per la vittoria, prima che un imprevisto gli facesse perdere tempo e lo costringesse alla fine a chiudere in settima posizione.

"La gara era sotto controllo fino a due giri dalla fine – ha commentato il diretto interessato a proposito della prima corsa - dove alla Quercia purtroppo mi é entrata la folle e ho perso tanto tempo. Un peccato, ma il feeling era buono e il campionato è lungo. Saremo della partita". Dalla Porta era insomma certo di poter lottare per vincere ed è con questa certezza che ha iniziato anche "gara 2". Una manche che per lui è durata tuttavia qualche giro, fino a quando la sua Yamaha non lo ha abbandonato. Vietato recriminare, ad ogni modo: il potenziale c’è e dovrà confermarlo anche nelle prossime gare da "wild card" in Supersport, quando ne avrà nuovamente la possibilità. Per quel che riguarda il CIV, Lorenzo tornerà a gareggiare il mese prossimo nel round di Vallelunga: prima gara il prossimo 25 maggio, seconda fissata per il giorno successivo. Dalla Porta sa bene che un 2024 da protagonista gli (ri)aprirebbe porte che al momento sono chiuse, come l’opportunità di passare in Superbike nel 2025. O di rientrare nel Motomondiale, per una suggestione che il diretto interessato non ha davvero mai messo da parte. Ma non può più sbagliare.

Giovanni Fiorentino