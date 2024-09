Motociclismo. Dalla Porta torna in Supersport

Qualche giorno fa aveva reso ufficiale, a sorpresa, il suo divorzio dal Team Altogo che coincide con l’addio anticipato al Campionato Italiano Velocità. Ma per Lorenzo Dalla Porta è già ora di tornare in pista e lo farà (è il caso di dirlo) dalla porta principale: il pilota di Montemurlo è stato confermato dal VFT Racing per sostituire l’infortunato Yeray Ruiz e tornerà a correre in Supersport anche nei prossimi due appuntamenti (dopo il 14esimo posto ottenuto in Portogallo). E fra poche ore dovrà salire in sella alla nuova Yamaha, perché il prossimo fine settimana in Francia si terrà l’ottavo appuntamento del mondiale. Si parte dopodomani alle 15.15, con "gara 1", per poi passare domenica a "gara 2" (alle 14). Lorenzo dovrà sfruttare questa possibilità per rimpolpare l’attuale bottino di 2 punti. E lo stesso dovrà fare nelle prossime settimane, visto che il 21 settembre correrà a Cremona per l’"Acerbis Italian Round". Nel mezzo, il campione del mondo Moto3 2019 dovrebbe buttarsi nel Junior GP Championship sotto le insegne del GV Racing, considerando che guida la classifica con 61 punti.