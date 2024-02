Motociclismo. Il pilota Baldassarri: : "Questa Ducati mi rende felice»

"Questa Ducati mi rende sempre più felice". Lorenzo Baldassarri ha parlato per la prima volta della nuovo moto, esprimendo grande fiducia dopo i primi test a Valencia. Al momento non è possibile fare confronti oggettivi con i team rivali, non c’è stata l’occasione, ma a "pelle" le impressioni del Balda sono assai promettenti. Il centauro di Montecosaro, che ha fatto sorridere i fans mascherandosi da vecchina a Carnevale, ha girato spesso, pure con una moto d’allenamento ed ha lavorato con i meccanici dell’Orelac Racing sulla messa a punto in vista dell’avvio della stagione iridata. Il Mondiale Supersport 2024 prenderà il via nel weekend del 23-25 febbraio in Australia, sul circuito di Phillip Island. Proprio dal tracciato che il Balda più ama, dovrà cominciare l’anno della riscossa per tornare in Superbike o, addirittura, in Moto2. Baldassarri ha rilasciato alcune considerazioni alla testata specializzata Corsedimoto: "Abbiamo fatto diverse prove per capire le reazioni della moto in base ai cambiamenti del setup. Me la sto cucendo addosso. Questa Ducati mi rende sempre più felice, ora avremo le giornate di test in Australia per crescere ancora, migliorare tutto il pacchetto. Finalmente si parte, siamo pronti a dare battaglia. Io mi sento molto bene, in forma e non vedo l’ora che inizi la stagione".

Andrea Scoppa