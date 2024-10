Motociclismo, la pratese Matilde Contri sesta nel Campionato Italiano Velocità

Prato, 17 ottobre 2024 - Parlando di Prato e motociclismo, il primo nome che viene in mente è senz'altro quello di Lorenzo Dalla Porta: il ventisettenne di Montemurlo, attualmente impegnato nel mondiale “Stock”, ha vissuto la sua miglior stagione nel 2019, quando si laureò campione del mondo Moto3. E' stato senz'altro il primo, ma non l'unico pilota della provincia capace di ottenere risultati significativi sulle due ruote: c'è anche Matilde Contri ad esempio, che proprio pochi giorni fa ha chiuso il Campionato Italiano Velocità femminile 2024 in sesta posizione assoluta. Un piazzamento che la giovane pratese ha ottenuto anche grazie al rendimento fatto registrare nell'ultimo round del Civ, andato in archivio nei giorni scorsi ad Imola: alla sesta posizione ottenuta al termine di “gara 1” ha fatto seguito la quinta piazza di “gara 2”. E almeno sulla carta ci sono tutte le premesse per scalare un ulteriore gradino in vista del 2025. “Chiudo il campionato in sesta posizione assoluta, davvero contenta e emozionata. Due anni fa sembrava già un traguardo il fatto di poterci essere e ora sono vicina alle posizioni che contano – il bilancio stagionale tracciato dalla diretta interessata in una nota - spero di riuscire da qui in avanti a partire subito con questi tempi già dalle prove così da poter fare un altro step. Probabilmente ancora non mi rendo del tutto conto di esserci fino a quando non chiudo la visiera in griglia di partenza”.

G.F.