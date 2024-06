Motociclismo. Mantovani in pista al Mugello

Andrea Mantovani e il Team Mesaroli Racing by Velini tornano in gara nel CIV Campionato Italiano Velocità che si disputerà il questo fine settimana sul fantastico autodromo toscano del Mugello.

Dopo la vittoria e il terzo posto ottenuti nella gara di Misano e aver saltato il round di Vallelunga causa la concomitanza con la gara del mondiale MotoE, Mantovani torna in sella alla Panigalina per cercare di riprendersi la testa del campionato.

Attualmente Andrea, non avendo partecipato alla gara sul circuito laziale, si trova al sesto posto della classifica generale.

Come sempre lo spettacolo sarà entusiasmante come caratteristica del Mugello e in pista sarà una battaglia senza esclusione di colpi.

"Mi ripresento al Mugello carico e motivato – dice Mantovani –, ma soprattutto deciso a riprendermi la testa della classifica generale. Fin dalle prime prove libere insieme al team cercherò il setup ideale per la “Panigalina”, che mi permetterà di partire il più avanti possibile in griglia di partenza. Sarà uno spettacolo ad alto tasso di adrenalina".