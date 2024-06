Motociclismo. Niente Portogallo. Dalla Porta in Mugello

Lorenzo Dalla Porta rinuncerà a prendere parte al quarto round del Junior GP World Championship che si terrà in Portogallo. E lo farà per correre al Mugello, nella terza manche del Campionato Italiano Velocità. Ad annunciarlo è stata la dirigenza del GV Racing, il team sotto le cui insegne il pilota di Montemurlo sta dominando la categoria "Stock" dall’alto dei 61 punti conquistati in classifica generale. Per una curiosa sovrapposizione del calendario, il quarto appuntamento del Junior GP fissato per questo fine settimana coincideva però con il terzo round del CIV. E alla fine, il richiamo del circuito del Mugello e il contratto siglato con il Team Altogo hanno evidentemente avuto la meglio: Lorenzo correrà in quella che ha sempre considerato la "gara di casa", anche quando gareggiava in Moto3 e in Moto2.

E l’obiettivo, alla luce del successo colto in "gara 1" a Vallelunga nelle scorse settimane, è quello di salire sul gradino più alto del podio: Dalla Porta mira alla pole position, per poi ben figurare sia in gara 1 (che inizierà alle 14:35 di domani) che in "gara 2" (programmata per domenica alle 15:20). La carica motivazionale non gli mancherà perché, se nello Stock è come detto lui a recitare il ruolo della lepre e a potersi potenzialmente permettere di mantenere la vetta della graduatoria generale pur saltando una manche (a determinate condizioni) nel CIV si trova invece a dover inseguire. L’atleta ventisettenne occupa infatti l’ottava posizione della classifica con 34 punti, mentre l’attuale leader Davide Stirpe si trova a quota 72.

Pesano sotto questi aspetti i due ritiri nelle prime quattro corse della competizione, ma Lorenzo ha ancora otto occasioni da sfruttare al 100% per ridurre le distanze e centrare un sorpasso che ad oggi resta più che possibile: fra Stock e CIV ha già vinto tre volte in questa stagione. E forte della verve ritrovata, vuole stupire anche al Mugello.

Giovanni Fiorentino