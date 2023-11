Motociclismo. Oggi la grande festa della Ducati

Si svolge oggi al bar Pandora di via Gradara alle 18,30 la festa del club Ducati Pesaro-Urbino che annovera un centinaio di iscritti e che festeggerà i due mondiali vinti nella moto Gp con Bagnaia e nella Superbike con Bautista. "Dopo un intero lungo anno – spiega il presidente del Club Ducati di Pesaro Fabrizio Palumbo –, dopo mesi di intenso lavoro, di settimane scandite da impegni, scadenze e pensieri, ecco il momento di festeggiare assieme la passione per le due ruote e per il mondo Ducati. In particolare festeggeremo i titoli mondiali ottenuti nelle massime competizioni motociclistiche della stagione passata, scambiandosi magari le prime impressioni sui nuovi modelli dalla casa di Borgo Panigale, presentati in questi giorni alla fiera Eicma di Milano". Il programma è illustrato dallo stesso presidente che dà appuntamento non solo al centinaio di iscritti ma anche a tutti gli appassionati oggi al bar Pandora: "La serata prevederà un’apericena a partire dalle ore 19, Il tutto accompagnato da dj set di sottofondo". E intanto la Ducati sono entrate nel cuore dei pesaresi e degli appassionati della provincia, dopo le imprese: "I modelli guidati da Bagnaia e Bautista – dice Marcello Marcelli del negozio 2M moto di via Milano – hanno aumentato le vendite"