Motociclismo. Passione Enduro. Vaiano fa il bis. Cresce l’attesa

Una corsa che ogni anno richiama in Toscana centinaia di appassionati di enduro. E che per il secondo anno consecutivo farà tappa anche a Vaiano. Si tratta del programma del "Toscano Enduro Series 2024", per una competizione che ha preso il via nei giorni scorsi a Piombino. Fra i concorrenti c’erano tra l’altro anche due tesserati del Vaiano Bike Enduro Team, Andrea Bandini (piazzatosi venticinquesimo nella categoria "ELMT") e Claudia Petrelli (ottava fra le "EBF"). E sarà con tutta probabilità il sodalizio vaianese ad organizzare il quarto appuntamento della kermesse, il 2 giugno. Si tratta di un bis, in quanto già nel 2023 il territorio valbisentino aveva visto sfidarsi circa cinquecento enduristi nelle varie categorie, raccogliendo idealmente il testimone da Carmignano. E fra loro c’era anche l’ex-pilota MotoGp Marco Melandri, campione del mondo della 250 nel 2002. Prima della "gara di casa", gli enduristi vaianesi si sfideranno a Pistoia (il 14 aprile) e a Livorno (il 5 maggio).