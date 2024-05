Motocross, il sedicenne Mancini in evidenza. In Galizia ha vinto il Gran premio di Spagna

Simone Mancini, il 16enne pilota cingolano che sta disputando il campionato europeo di motocross nella 125, ha tra i rivali anche la sfortuna che gli ha impedito di concludere due delle quattro prove del torneo articolato in dieci puntate. Mancini, effettivo al Team Fantic, domenica scorsa ha vinto in Galizia il Gran premio di Spagna, concludendo al secondo posto entrambe le batterie ha conquistato l’assoluto. Il campionato è iniziato con la prima tappa effettuata in Sardegna, dove la sfortuna gli ha impedito di concludere la prova. Immediato, però il riscatto: ad Arco di Trento, seconda gara della serie, si è affermato in fase-1, terminando la seguente al terzo posto: con la somma dei due piazzamenti, si è garantito la vittoria di giornata. Poi non è stata felice la successiva trasferta in Portogallo: un imprevisto lo ha bloccato quando avrebbe potuto gestire al meglio l’impegno. Quindi, in terra iberica l’affermazione che ha propiziato l’inserimento nell’alta quota della graduatoria dove Mancini occupa il quinto posto a una ventina di punti dal capolista. Domenica la quinta prova dell’Europeo sarà in Francia.

Gianfilippo Centanni