Motocross, prima gara agli Internazionali d’Italia. Mancini si piazza quarto

Il sedicenne cingolano Simone Mancini (foto d’archivio) pilota ufficiale del Fantic Team, ha effettuato il debutto stagionale classificandosi al quarto posto assoluto nella prima delle due gare degli Internazionali d’Italia di motocross, disputata a Riolo Sardo. Mancini su Fantic 125, è stato il migliore degli italiani: lo hanno preceduto tre concorrenti stranieri, un ungherese, un belga, un olandese. Sul tracciato della pista di Riolo Sardo, molto sabbioso e desueto per i piloti tricolori, quelli esteri si sono invece trovati più a loro agio e quindi in vantaggio, essendo abituati alle caratteristiche di quel tipo di fondo. Mancini ha concluso la prima batteria al sesto posto e la seconda in quarta posizione. La seconda e ultima prova degli Internazionali d’Italia è in calendario per domenica prossima a Mantova, con la partecipazione di Mancini atteso da un probante impegno agonistico.

Gianfilippo Centanni