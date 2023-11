Motocross: primo e terzo posto nel trofeo GasGas. Padre e figlio sul podio nazionale. Festa grande in casa Baglioni

ANGHIARI

Padre e figlio sul podio nazionale di motocross. Gli anghiaresi Christian e Giordano Baglioni hanno conquistato il primo e terzo posto del trofeo GasGas, al termine di una stagione che per il moto club Adventures di Anghiari è stata piena di soddisfazioni. La premiazione nazionale è avvenuta a Ponte di Legno e ha visto sul gradino più alto del podio Christian Baglioni nella classe 250 2t, mentre il terzo posto è stato conquistato dal padre Giordano, nella classe veteran. Nelle cinque gare in programma i due anghiaresi hanno avuto la meglio su agguerriti avversari, registrando ottimi tempi e quindi i punteggi più alti. Un’impresa per la quale hanno ricevuto anche i complimenti dell’amministrazione comunale.

"Un altro importante risultato sportivo per la nostra comunità che continua a collezionare soddisfazioni nel panorama nazionale – ha detto Tommaso Romanelli consigliere con delega allo sport nel comune di Anghiari – a Christian e Giordano vanno i complimenti di tutta l’amministrazione comunale, ma ci tengo in generale a complimentarmi e ringraziare l’intera società del motoclub Adventures di Anghiari presieduto da Paolo Paletti, che con impegno porta avanti una realtà sportiva importante per l’intero territorio".

So.Fa.