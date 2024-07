Motocross, salti nel passato ai Tre Ponti. In pista modelli prodotti oltre mezzo secolo fa

Per tutti gli appassionati ravennati di moto fuoristrada, ed in particolare di motocross, quello alle porte si preannuncia come un weekend di grande interesse. Sabato e domenica, infatti, al crossodromo Tre Ponti di via Sant’Alberto a Ravenna, è in programma la quinta prova del Campionato italiano di motocross riservato a moto d’epoca. L’evento, di portata nazionale, organizzato dal Moto Club Ravenna, permetterà così alla pista ravennate – 1.570 metri di dossi e cunette curati nei minimi dettagli – di salire definitivamente agli onori delle cronache, dopo la recente ‘promozione’ al rango di impianto di ‘seconda categoria’, ovvero l’élite del motocross. Ai Tre Ponti sono attesi 170 piloti: "Sono annunciati tutti i big delle varie classifiche – ha spiegato Gianluca Zanzani, presidente del Moto Club Ravenna – in arrivo da tutta Italia e in grado di portare al limite le proprie moto storiche. Si andrà da splendidi modelli ancora perfettamente funzionanti prodotti prima del 1973, fino ai più recenti ammessi dal regolamento, cioè fabbricati entro il 1996. Numerose solo categorie al via, con i piloti suddivisi a seconda dell’anno di produzione della moto e della cilindrata". Non mancheranno i centauri di casa. Saranno una quindicina infatti i piloti del Moto Club Ravenna presenti, alcuni dei quali ai vertici delle rispettive categoria, peraltro già da diversi anni come Massimo Marescalchi, su una Yamaha 250 del 1982, e Moreno Mambelli, su una Honda 125 del 1991, entrambi già vincitori di due titoli italiani.

I colori giallorossi del sodalizio di casa saranno difesi anche da Stefano Miani su una Kawasaki 250 del 1995 e Gianluca Zanzani su una Yamaha del 1982. Come per tutte le gare del Campionato italiano di motocross riservato a moto d’epoca (Lanciano, Recoraro Terme in provincia di Vicenza, Montevarchi e Pieve di Teco in provincia di Imperia le precedenti tappe della stagione 2024), il programma prevede le operazioni preliminari e le prove libere nella giornata di sabato, mentre il clou agonistico sarà domenica. La giornata di gara avrà inizio alle ore 8.30 con le prove ufficiali, che stabiliranno l’ordine di partenza dei piloti. A seguire andranno in scena le prime manche di ogni categoria. Dopo una breve sosta per il pranzo, il programma riprenderà nel pomeriggio con la disputa delle seconde manche per decretare i vincitori di tappa. Dopo l’evento del weekend, l’attività agonistica del crossodromo Tre Ponti – utilizzato diverse volte anche da Valentino Rossi e Andrea Dovizioso – si fermerà per la pausa estiva. Si riprenderà quindi a settembre con le tappe del campionato italiano di ‘flat track’ e del campionato regionale di motocross.

Roberto Romin