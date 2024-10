Motonautica. Busetto-Conti a caccia del titolo italiano

Reggio e il suo territorio contano diversi appassionati di motonautica, tutti pronti per la finale del campionato italiano Touring Cup 2024, che si terrà domenica sul lago di Como e vedrà in gara una coppia di reggiani, Francesco Busetto e Davide Conti. La gara vede la partecipazione di una trentina di scafi e fra questi appunto il team Rana’s di Francesco, driver e tattico, e Davide, co-pilota.

I piloti reggiani, 31 anni, si trovano nelle prime posizioni e daranno l’anima in una delle sfide più importanti di questo sport. La coppia partecipa al campionato italiano dal 2020-‘21 con crescente successo, vincendo nel 2022 con lo scafo Tullio Abbate formula Europa. Una passione che Francesco eredita dal padre Federico, pilota del team Rana’s negli anni ‘80, giungendo nel 2020 a coinvolgere l’amico di sempre Davide per affrontare la prima sfida insieme, la Centomiglia del Lario a Como. Nel 2021, due eventi di fama mondiale, la 69a edizione del raid Pavia-Venezia, 450 km sul Po, e la 72a Centomiglia del Lario. Da allora il team Rana’s ha sempre partecipato alla Pavia-Venezia, coronando il successo di primi di categoria, nonché di noni assoluti su 105 partecipanti. Ed eccoli nel 2024, dopo una stagione a lavorare nel cantiere di Campegine i due hanno cambiato scafo, allestendo un’imbarcazione Ring 21 con una carena più performante e mantenendo la motorizzazione Mercury Optimax 200, opportunamente preparata dal ‘Nutria’, mago indiscusso e amico. "La prima gara 2024, ad Aquileia - Grado, ha rappresentato il test con il Ring, con cui abbiamo tagliato il traguardo in quinta posizione – dice Francesco - A Rosolina mare siamo saliti, fino a essere incoronati primi in terza gara".