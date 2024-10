Motonautica. Ragazzi d’oro: il Club Nautico si gode il talento di Ferrari e Santi

Vittorie in serie, grande festa e tanto orgoglio per il Club Nautico che li sta facendo crescere. Gregorio Ferrari e Giulio Santi sono giovani promesse della motonautica e anche nell’ultimo weekend, a Mondello (Palermo), l’hanno dimostrato. Nelle acque del Circolo Canottieri Giuseppe Lauria, Ferrari si è aggiudicato le Finali nazionali del Trofeo NGP (Next Generation Powerboat) per la categoria 12-14 anni e Santi ha vinto invece nella 15-18 anni. "Belle gare, andate molto bene – dice l’istruttore Luca Ferrari –. Abbiamo portato a casa delle medaglie e anche grazie ai nostri ragazzi, che hanno recitato la parte del leone, l’Emilia-Romagna ha vinto il Trofeo generale Coni dedicato alle regioni. L’anno scorso era arrivato un secondo posto, quest’anno un primo". 119 punti per l’Emilia – Romagna, mentre al secondo posto sono arrivate Sicilia e Friuli-Venezia Giulia con 109. Quarta la Lombardia con 108. "Per noi una gioia immensa, considerando anche che il Trofeo Coni vedeva in gara davvero un numero elevato di ragazzi. Ma la cosa più bella, forse, è vedere 70-80 bambini che dopo la stessa gara giocano tutti assieme, com’è giusto che sia". Il Club Nautico continua a essere fucina di piccoli campioni. "Il futuro è tutto dalla parte di questi ragazzi – chiude Ferrari -. Un bel segno la vittoria di questi campionati, ma ancor più la passione che mettono in questo sport".