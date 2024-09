Motonautica. Santi domina la terza tappa della Formula Èlite

Ottimi risultati per i giovani del Club Nautico Rimini nella terza tappa del campionato italiano di Formula Èlite. La competizione, riservata ai piloti dai 13 ai 18 anni, ha visto prevalere Giulio Santi, 15enne del Club Nautico, mentre l’altro riminese Alberto Canzian, di 13 anni, ha completato la gara in ottava posizione. Al secondo posto Vincenzo Garofalo, della Rainbow Team Association, e al terzo Sofia Lo Greco, della Arbereshe. La gara ha avuto luogo nell’ambito della 49ª Giornata della Motonautica Città di Cremona. Una competizione, quella di Formula Èlite, completamente finanziata dalla Federazione e in cui i ragazzi hanno la possibilità di gareggiare totalmente ad armi pari. Le barche, infatti, sono sorteggiate, ed esistono minimi di peso, con le zavorre a pareggiare i vari driver. Per i ragazzi, ora, settimane di allenamento e poi la fase finale di campionato a Boretto in ottobre, con Santi (2°) che mette nel mirino il primo posto.