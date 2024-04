Motori. Brilla la stella di Benetti. Secondo posto a Misano

Buona la prima per Thomas Benetti, impegnato nella prima gara del campionato italiano ’Aprilia Sport Production’ al Misano World Circuit intitolato a Marco Simoncelli. Partito dall’ottava posizione, il giovanissimo (ha solo 14 anni) pilota di Stazzema ha dato vita a una rimonta eccezionale che gli ha permesso di piazzarsi sul secondo gradino del podio, con un ritardo di appena 49 millesimi dal primo posto.

Luci della ribalta dunque sul ragazzo iscritto all’associazione Full Gas Racing Team e seguito dalla Moto Crono Racing di Roma, con il supporto del Moto club Versilia Corse e del Moto club Monaco di Roma. "Venerdì le prove libere sono andate bene – racconta lo staff – perché Thomas ha registrato, con benzina normale e gomme usurate, il primo tempo con un secondo e mezzo di margine. Poi ha fatto un secondo tempo nelle altre prove libere". Poi alcuni fattori, tra cui l’arrivo della pioggia, hanno messo i bastoni tra le ruote della motocilindrica Aprilia 250 cc di Benetti.

Ma i secondi che la promessa versiliese ha perso nelle sfortunate qualifiche sono stati prontamente riguadagnati in gara, nonostante la moto non fosse al massimo delle possibilità. "Nel pre gara abbiamo provato a risolvere un po’ alla cieca – continua lo staff – tornando alla benzina normale e al set up delle prove libere, che però non risultava al top per sperare nella vittoria". Ma dove non è arrivata l’ingegneria, è arrivato il talento di Benetti: dopo il primo giro, partendo dall’ottava posizione, era già secondo. Poi ha perso qualche posizione, arrivando all’ultimo giro da sesto della corsa. Ma curva dopo curva ha iniziato una rimonta da applausi, arrivando al rettilineo finale addirittura in prima posizione. Peccato che proprio al rush finale sia stato recuperato dal suo inseguitore – anche a causa di un piccolo intoppo a una coppia del motore che faticava a entrare per i rapporti lunghi – che ha chiuso avanti di 49 millesimi. Ma già la prossima settimana, Benetti avrà la possibilità di rifarsi nella pista di Magione.