Motori. Filippo Croccolino, pilota di Monteroni, lancia la sfida. A inizio maggio parteciperà al campionato Gran Turismo

La meravigliosa cornice di Piazza del Campo per la presentazione della Ferrari 488 Cup Evo Team. Vettura con la quale il diciannovenne pilota Filippo Croccolino (nella foto), di Monteroni d’Arbia, parteciperà da inizio maggio al campionato italiano Gran Turismo. Notevole il successo di pubblico per l’evento organizzato nell’occasione: una rossa fiammante in sosta davanti all’ingresso di Palazzo Pubblico, ha ben presto colpito l’attenzione anche dei numerosi turisti che hanno scelto Siena per il ponte pasquale. Presenti inoltre tanti amici a sostenere Filippo Croccolino, studente del primo anno di Ingegneria gestionale all’Università di Siena e attivo nei motori, a cominciare dalle competizioni nei Go-kart, fino dagli otto anni di età come ha ricordato il padre, Simone, nel ripercorrere le tappe di un cammino rilevante anche nelle rassegne più prestigiose della disciplina. Un palmarés, caratterizzato da sei finali internazionali, in cui spiccano pure una Coppa Italia nel 2016 e un terzo posto mondiale l’anno successivo. Risale invece al 2022 il passaggio alle auto e dopo le prime esperienze in Porsche ecco per Filippo l’approdo alla casa di Maranello. Un giovane pilota in rampa di lancio? "Profilo basso e tanta umiltà, prima di tutto", precisa Filippo, accompagnato nella circostanza anche da Vito Postiglione, pilota pluridecorato e adesso nel ruolo di coach. Per il Comune di Siena hanno portato i saluti gli assessori Vanna Giunti e Lorenzo Loré, intervenuti nel corso dell’evento. Tutto in previsione degli appuntamenti del campionato italiano Gran Turismo, in quattro prove sprint, che vedrà Filippo Croccolino in gara nei principali circuiti: Misano (3-5 maggio), Imola (31 maggio-2 giugno), Mugello (23-25 agosto) e Monza (4-6 ottobre), secondo il calendario diffuso di recente e illustrato in coincidenza della presentazione della vettura in Piazza del Campo.