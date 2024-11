Motori - Grande attesa per la tradizionale due giorni (7 e 8 dicembre) sulle strade del Chianti fiorentino. Il ’Rally Fettunta’ scalda le gomme

Piloti di grido, auto da favola, strade da godere: è in arrivo un 45/o Rally della Fettunta ’grandi firme’; il 7 e 8 dicembre nel Chianti fiorentino. Mentre fervono i preparativi di questa classica del motorismo tricolore, conduttori e spettatori si stanno organizzando per convergere su Barberino Val d’Elsa, Tavarnelle Val di Pesa e San Casciano nei due giorni di gara. Le iscrizioni (ancora aperte, prorogate al 2 dicembre) stanno provenendo da equipaggi di tutta Italia e non solo dato che si rinforza pure la pattuglia di rallisti stranieri che negli ultimi anni premiano con la loro presenza la manifestazione organizzata dalla scuderia Valdelsa Corse asd e che portano altra qualità.

Il rally, realizzato in collaborazione con Aci Firenze e coi Comuni della zona, si snoderà sulle prove speciali di Sambuca (strada di Canaglia, due volte il sabato 7 dicembre) e le ripetizioni di Campoli, Cortine, Pietracupa la domenica. Sono ammesse auto moderne – in testa partono le affascinanti vetture della categoria R5, che prende il nome di Rally 2 nel World Rally Championship (Wrc2) - e auto storiche. Il XVII Rally Storico della Fettunta sarà delizia per gli appassionati di automotive e meccanica, ma pure per chi ama ripercorrere struggenti amarcord di mezzo secolo di corse.