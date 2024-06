Motori. Grande successo per ‘Sulle Strade della Leggenda’. All’evento hanno partecipato circa quaranta equipaggi

L’edizione numero cinque della manifestazione ‘Sulle Strade della Leggenda’, andata in scena lo scorso 25 e 26 maggio e organizzata dal Club ASI Legend Colli Senesi, si conferma un evento di grande successo per appassionati e non. Circa quaranta equipaggi, in gran parte provenienti da fuori regione, hanno trascorso un fine settimana di emozioni, percorrendo i tracciati resi famosi dalle competizioni del passato che hanno fatto di Siena e del suo territorio, un palcoscenico di forte richiamo turistico e allo stesso tempo culturale. Fiat 131 Abarth, Abarth 124, Ford Escort RS, Lotus Elise, Ferrari ed una ampia selezione di Porsche911, ma anche Lancia Fulvia HF e le immancabili Lancia Delta, solo per citare alcune tra le auto presenti, che all’ingresso di Piazza del Campo, hanno suscitato l’interesse e gli applausi dei numerosi turisti presenti. La due giorni di è aperta con la conferenza di inaugurazione aperta al pubblico di sabato pomeriggio in Comune a Siena, nella prestigiosa Sala delle Lupe. Alla presenza degli equipaggi, del presidente della Commissione Cultura ASI, di Maurizio Bianchini, giornalista e del presidente del Club Legend Colli Senesi, sono stati trattati temi legati alla cultura del motorismo storico e del territorio senese, palcoscenico da molti anni di gare e manifestazioni internazionali, a seguire la cena in Piazza del Campo. Domenica poi la manifestazione ha percorso un tracciato ad anello che, partendo da Buonconvento attraversendo i comuni di Murlo, Asciano e Monteroni d’Arbia, arrivando finalmente a Siena in Piazza del Campo. Premiati gli equipaggi che meglio si sono contraddistinti nelle prove di abilità, nell’ordine: Monciatti –Becattini su Fiat 128 SL, Caire –Tripodi su Lancia Fulvia HF e Lorenzetti –Bovino su BMW Z4. Dall’organizzazione un grazie ancora alle amministrazioni comunali e all’Ufficio Cultura del Comune di Siena che, con il loro patrocinio hanno reso possibile la realizzazione di questo evento.