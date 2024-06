Motori Imperiale Racing, primo acuto a Imola

Il secondo appuntamento del Campionato Italiano Gran Turismo Sprint, disputatosi nei giorni scorsi a Imola, ha visto la scuderia di Mirandola Imperiale Racing mettersi in luce sul circuito del Santerno con la Lamborghini Huracan GT3 Evo affidata a Jack Bartholomew e Philippe Denes che ha conquistato la pole position in entrambe le competizioni in programma, oltre a conquistare la vittoria di gara 2.

Rimane il dispiacere della mancata vittoria di gara 1 dovuta ad una squalifica per un sottopeso di soli 2 chilogrammi, davvero una beffa. "Torniamo a casa da Imola con il morale alle stelle – ha spiegato Elena Pignatti, responsabile di Imperiale Racing, al termine della competizione –. Se già l’appuntamento inaugurale di Misano aveva mostrato come potessimo contare su una grande velocità, Imola l’ha confermato, permettendoci – aggiunge ancora Pignatti – di agguantare la pole position in entrambe le sessioni di qualifica e la nostra prima vittoria stagionale al termine di gara due. Questo successo è particolarmente significativo, perché l’abbiamo davvero ottenuto tutti insieme". Successi modenesi nel mondo dei motori sono arrivati anche nelle gare su strada dove al Rally del Taro, seconda tappa del campionato International Rally Cup in provincia di Parma, il duo modenese composto da Riccardo Gatti e Moreno Toni ha ottenuto il decimo posto assoluto a bordo di una Skoda Fabia e la vittoria nella classifica piloti over 55.

Bene Giacomo Guglielmini, vincitore di classe Rally 4 assieme a Massimiliano Bosi a bordo di una Peugeot 208. Il driver di Montefiorino si sta mettendo in luce nel anche nel Trofeo Rally 4, bissando il successo ottenuto al Rally dell’Elba, prima gara dell’International Rally Cup, e nel Trofeo Pirelli Star Rally 4 IRC. Buone notizie anche dal settore auto d’epoca: l’equipaggio modenese composto da Alessandro Bolzani e Marco Aldini ha conquistato un buon terzo posto di classe al Valsugana Rally, valevole per il Campionato Italiano Rally Autostoriche, a bordo di una Peugeot 309 gti, mentre alla Salita Bologna Raticosa, terza tappa del Campionato Italiano Salite Autostoriche, l’esperto driver geminiano Giuliano Palmieri ha conquistato la vittoria di secondo raggruppamento a bordo della fidata Pantera De Tomaso.