MOTORI. La Ducati celebrata da un giubbotto

Alle 17,30 alla Casa Azzoguidi, in via San Nicolò 2 sarà presentata la collezione ad edizione limitata che Cmj (California Motor Jackets), la marca di giubbotti ha dedicato alla Ducati 916, per celebrare il trentennale di una delle moto più iconiche dello storico brand motociclistico bolognese. California Motor Jackets (C.M.J.) è un marchio iconico di giubbotti in pelle con una storia ultratrentennale nato per intuizione del suo fondatore Raffaele Terzi, fin da giovanissimo nel settore dell’alta moda, che dalla profonda passione per le due ruote ha tratto ispirazione per l’idea imprenditoriale che ha portato alla creazione dell’azienda. Questi giubbotti sono icone di uno stile distintivo, esempi di una moda che travalica il tempo, fortemente identificativa, che racconta esperienze e comunica emozioni indimenticabili. Nel corso degli anni i capi sono diventati un fenomeno di tendenza a livello internazionale, in quanto ambasciatori dell’alta qualità dell’artigianato made in Italy. Hanno anche avuto un crescente riscontro di pubblico e sono stati apprezzati e indossati anche da noti personaggi come Brad Pitt, George Clooney, Tom Cruise, Fiorello, Amadeus e molti altri.