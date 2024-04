Motori - Nel fine settimana torna la storica competizione. Il Mugello si accende. Col Circuito Stradale

Torna questo fine settimana il ‘Circuito Stradale del Mugello’, gara automobilistica di regolarità rievocazione storica di una delle più antiche competizioni d’Italia. La gara originaria (dal 1914 al 1970) si svolgeva in un anello di strade formate dalla statale della Futa che unisce Firenze a Bologna e da quella del Passo del Giogo. Su questo percorso si sono sfidati piloti del calibro di Giuseppe Campari, Gastone Brilli Peri, Emilio Materassi, Enzo Ferrari, Clemente Biondetti, Nino Vaccarella, Nanni Galli e Arturo Merzario. L’evento voluto dall’Automobile Club d’Italia e di Firenze, dal Club Aci Storico e dalla Scuderia Automobilistica Clemente Biondetti, si svolgerà dal 12 al 14 aprile. L’evento è stato presentato a Palazzo Vecchio dall’assessore allo sport Cosimo Guccione, insieme al sindaco di Scarperia e San Piero Federico Ignesti, Massimo Ruffilli presidente Aci Firenze, Gino Taddei presidente della Scuderia Biondetti e da Enzo Leanza direttore nazionale Aci Storico.

Tra i 70 equipaggi presenti auto storiche e moderne di grande bellezza e valore. Ci saranno Mario Passanante e Alessandro Molgora, campioni in carica nel Cige su Fiat 508 C; Giovanni Moceri e Valeria Dicembre su Lancia Ardea del 1941; i vincitori del Circuito Stradale del Mugello 2022 Alberto Aliverti e Stefano Valente; Alberto Diana e Annalisa Bellante su una Lancia Lambda; Federico Riboldi navigato da Alberto Riboldi su Fiat Balilla 508C; Sergio Sisti e Anna Gualandi su Lancia Lambda Spider e tanti altri. Tra le novità l’istituzione del Trofeo Gentleman.

Il programma del Circuito Stradale del Mugello prevede venerdì 12 le verifiche sportive e tecniche all’Hotel Mediterraneo a Firenze. Sabato 13 partenza da Piazzale Michelangelo, centro storico e poi si snoderà tra le Colline del Chianti: San Polo, Gaiole, Radda, Monteriggioni, Castellina, Greve, per terminare a Strada in Chianti. Domenica 14 aprile gli equipaggi passeranno sulle mitiche strade del Mugello: da San Piero a Sieve, Scarperia, Passo del Giogo, Firenzuola, Passo della Futa e Barberino, per terminare al Mugello Circuit con la cerimonia di premiazione.

Francesco Querusti