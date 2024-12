Motori. Rally da primi della classe per Semeraro e Pirotta

Paolo ha detto stop, ma ovviamente solo per quest’anno. Nel 2025, infatti, cercherà di ritagliarsi qualche altro fine settimana da dedicare alla sua grande passione, l’automobilismo sportivo. Paolo Semeraro, intanto, secondo tradizione consolidata, ha preso parte al Rally Il Ciocchetto, classico appuntamento di fine annata. Il pilota monzese, per la 31esima volta al via su un totale di 33 edizioni, in questo giro ha fatto coppia con il navigatore villasantese Gianluca Pirotta. I due si sono affidati a una Suzuki Swift Hybrid 1400, messa in strada e assistita dalla scuderia Tiesse di Asti. L’equipaggio brianzolo ha infine concluso la prova che si svolge in provincia di Lucca al primo posto di classe e al 61esimo assoluto su un totale di 105 equipaggi. "Un risultato – commenta Semeraro – molto soddisfacente, considerata la ridotta potenza della nostra auto. Al termine della prima giornata eravamo secondi di classe e 70esimi assoluti". Nella seconda tappa, però, il cambio di ritmo.

"Abbiamo attaccato, cercando di rimontare qualche posizione in classifica e mettendo sotto pressione il primo di classe – il diario di bordo di Semeraro –. Un guasto tecnico ci ha poi spianato la strada per la vittoria di classe. Nelle restanti quattro prove abbiamo amministrato il vantaggio e cercato di divertirci". Nel 2025 il conduttore monzese continuerà a fare l’istruttore di guida sicura e a ricoprire il ruolo di direttore sportivo dell’AC Racing Technology Brescia nei campionati Turismo e Mini Challenge. "In base agli impegni professionali – conclude il rallysta monzese – cercherò di disputare qualche gara. Ma mi piacerebbe partecipare nuovamente al Maroc Challenge, un’avventura fantastica ed emozionante".

Gianni Gresio