Motori. Semeraro settimo fra le sabbie del Rally del Marocco

Ancora una gara prima di andare in vacanza. E la prova di fine stagione, per Paolo Semeraro, non può che essere il Ciocchetto Event, in programma dal 20 al 22 dicembre all’interno della tenuta Il Ciocco. Il pilota monzese, un fedelissimo del rally che si svolge in Toscana, ha però pensato bene di sostenere prima un robusto allenamento. Per seconda volta ha partecipato al Maroc Challenge. Cioè, una “passeggiata“ lunga oltre 1.500 chilometri divisa in sei tappe. Nel 2022 si classificò al decimo posto assoluto di categoria. Questa volta ha fatto meglio, piazzandosi in settima posizione su 45 partecipanti. Un risultato ottenuto insieme al navigatore Alessio Magliulo, di Travedona Monate (Varese), all’esordio in questo ruolo. L’equipaggio monzese-varesino si è affidato a una Jeep Wrangler. "Alla fine - commenta Semeraro - siamo stati contenti del piazzamento ottenuto, in quanto arrivare nella top ten di una gara così lunga e difficile, rappresenta già un notevole risultato". I contrattempi, comunque, non sono mancati. A finire K.O. sono stati anche il tubo del gasolio, un ammortizzatore, una gomma. A questo va aggiunta la perdita di una tanica di gasolio. Tutti imprevisti spesso risolti con aggiustamenti in corsa e riparazioni d’emergenza. "Nell’ultima tappa - aggiunge Semeraro - ci siamo impegnati a fondo, riuscendo a guadagnare altre due posizioni. Ci siamo gustati il risultato, ma con un rimpianto. Se non avessimo avuto i problemi nelle due tappe iniziali, avremmo potuto lottare per la prima o seconda posizione".