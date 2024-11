Motori. Semeraro sfida i deserti del Marocco

Il pilota monzese Paolo Semeraro affronterà nuovamente i deserti del Marocco. Gareggerà, infatti, per seconda volta al Maroc Challenge. Nel 2022 si classificò al decimo posto assoluto di categoria. L’edizione 2024 si presenta particolarmente affollata: gli equipaggi iscritti sono 195. Le tappe sono sei per un totale di circa 2mila chilometri. La verifiche sono in programma sabato. Il 1° dicembre è prevista la frazione d’avvio. La gara si concluderà il 6 dicembre. "Questa - commenta Semeraro - si preannuncia come una delle edizioni più avventurose e impegnative". Il conduttore brianzolo avrà come navigatore il 36enne Alessio Magliulo, di Travedona Monate (Varese), al debutto in questo ruolo. L’equipaggio monzese-varesino si affiderà a una Jeep Wrangler. "È alla prima esperienza sul sedile di destra. Ma conosce benissimo l’ambiente in quanto è un tecnico elettronico che si occupa dei caschi dei piloti. L’obiettivo è arrivare in fondo".