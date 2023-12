Motori. Trasferta stellare per la Ndm di Massarosa. Due piloti si piazzano nella top ten assoluta

Trasferta decisamente stellare, di grandi contenuti e soddisfazioni, quella di NDM Tecno al 1° Rally di Scandicci e Colli Fiorentini, dove la squadra di Leonardo Bertolucci ha piazzato due vetture nella top ten assoluta ed una che l’ha sfiorata. La squadra era stata chiamata a gestire due Toyota GR Yaris, versione “Cup” affidate rispettivamente a Mattia Zanin in coppia con Fabio Pizzol e all’ultimo minuto a Daniele Segantini con Miriana Gelasi. Per entrambi gli equipaggi era la prima gara con la GR Yaris, per Zanin addirittura l’esordio con una trazione integrale. È stata un’iniziativa organizzata dalla Concessionaria Toyota di Firenze Bi Auto, con cui NDM Tecno ha una importante collaborazione... e l’avvio della joint non poteva sfociare in un risultato migliore: Zanin e Pizzol, piloti di Aci Team Italia, hanno portato la loro GR Yaris al 3° posto assoluto (risultato storico in quanto si tratta del 1° podio assoluto della vettura da quando è entrata nei rallies 2 anni fa col trofeo a lei dedicato). Un risultato storico anche per NDM Tecno, per la quale si è trattato del primo podio della propria storia sportiva.

Con tutte le difficoltà del caso (non conoscere minimamente la vettura, il suo set-up e le sue reazioni in un percorso peraltro estremamente veloce) Zanin ha saputo “vestirsi” la GR Yaris grazie ad un lavoro certosino fatto di esperienza e sensazioni già dallo shakedown, poi proseguito prova dopo prova, per arrivare ad una soddisfazione appunto unica, firmando un momento storico per la storia sportiva della vettura e di Toyota.