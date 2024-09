Motori. Trofeo Italiano Rally. Il trionfo di Lorenzo Grani

Il Rally di Bassano edizione 2024 ha incoronato il modenese Lorenzo Grani vincitore della categoria 2 Ruote Motrici del Trofeo Italiano Rally assieme alla navigatrice Samanta Grossi grazie al primo posto ottenuto nella classe Rally 4 a bordo di una Peugeot 208. Il pilota di Maranello ha definitivamente chiuso i conti con gli avversari, vincendo aritmeticamente con una gara di anticipo anche il Pirelli Star Rally 4 Asfalto, serie abbinata alle gare del Trofeo Italiano Rally, coronando una stagione in cui si è dimostrato superiore a tutti con quattro gare vinte, Rally della Marca, San Martino di Castrozza, Lana e Bassano su cinque competizioni disputate. Un ruolino di marcia impressionante, a dimostrazione della competitività raggiunta dal pilota maranellese assieme alla fidata navigatrice Samanta Grossi, ben assecondati dalla Peugeot 208 preparata dal team Miele. "Il nostro Rally città di Bassano è stata una bellissima esperienza – ha spiegato Grani - abbiamo concluso primi sia di classe rally 4 sia di 2 ruote motrici sia del Trofeo Pirelli Star e sedicesimi assoluti. Grazie a questo risultato abbiamo vinto sia la Coppa Aci Sport 2 Ruote Motrici nel TIR sia la classe nella Coppa Rally di Zona - classe Rally 4. Inoltre, ci siamo aggiudicati anche il primato nel campionato Pirelli Star nel Trofeo Italiano Rally e nel Trofeo Pirelli Accademia CRZ zona 4. Questa gara è stata importante per i campionati e siamo riusciti a tenere un buon passo sin dalla prima prova notturna del venerdì. Il nostro bagaglio di esperienza si è arricchito ulteriormente ed anche qui abbiamo imparato tanto. Voglio ringraziare la mia famiglia e la scuderia Pintarally Motorsport oltre a tutti gli sponsor. Grazie al team Miele Racing, per averci fornito un’auto competitiva, alla mia navigatrice, con la quale incrementiamo sempre di più il feeling e che mi sopporta ogni volta, oltre a tutti coloro che ci hanno fatto il tifo".

Giampaolo Grimaldi