Mountain Bike. Mtb Enduro, titolo italiano per il ferrarese Edoardo Bonafini

Si chiude la stagione di Mtb Enduro con il titolo italiano per il ferrarese Edoardo Bonafini. Dopo un’ottima coronata con la partecipazione alla prova di Coppa del Mondo Enduro di Finale Ligure, Bonafini si impone nella prova unica per l’assegnazione del titolo di Mtb categoria Juniores sulle pendici del monte Perone. La gara con ben 1600 metri di dislivello positivo da percorrere tra una prova speciale e l’altra si è disputata sui trail della località Elbana conosciuti da praticanti e non, con Bonafini che ha lasciato a 25 secondi il 2° classificato Matteo Melloni.