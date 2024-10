Mr Hyde fila come un razzo

È Mr Hyde di Marco Rusticali e Riccardo Rossi del Circolo nautico del Savio la vincitrice della ‘Go to Barcolana da Ravenna’, la rotta di avvicinamento all’edizione n. 56 della regata velica più grande del mondo, partita da Marina di Ravenna con arrivo (domenica scorsa) al Golfo di Trieste. La regata collaterale, alla quale hanno partecipato 24 barche con lunghezza maggiore di 8,46 metri che facevano classifica alla regata triestina, è stata organizzata dal Circolo velico ravennate e dalla società velica di Barcola e Grignano, grazie alla partnership col Gruppo Hera. La ‘Go to Barcolana da Ravenna’ copre una distanza di 95 miglia marine (circa 176 km), ed è una delle rotte di avvicinamento alla Barcolana. Mr Hyde si è classificato 1°, ricevendo il Trofeo Gruppo Hera da Mitja Gialuz, presidente della Svbg, e da Carlo Andriolo, dg di AcegasApsAmga.

Il primo team a tagliare la linea è stato quello del Mylius 50 Milù III del Cvr, in 12 ore, 55 minuti, 26 secondi, nuovo record dell’evento. Il trofeo Gruppo Hera è stato realizzato dalla studentessa Yuyu Zhao, vincitrice del concorso indetto dall’Accademia di Belle Arti di Ravenna, con cui la multiutility ha attivato importanti collaborazioni nell’ambito del proprio progetto Scart che, da oltre un ventennio, promuove il recupero e il riuso artistico delle risorse. Nella sua forma a piramide, la scultura richiama la sagoma triangolare delle classiche vele delle barche. La scelta di questa figura geometrica è dovuta anche al fatto che, avendo un vertice, richiama quello raggiunto dal vincitore della regata.

Anche il Ravenna Yacht Club ha partecipato alla ‘Go to Barcolana’ 2024 con varie imbarcazioni. In particolare, un ottimo risultato è stato ottenuto da ‘Irina’, un Farr di 12 metri dell’armatore Guglielmo Maurizio che, col proprio team, si è piazzato al 26° posto. Avvincente è stato il finale di gara, caratterizzato da un appassionante testa-a-testa per non farsi superare dalle due imbarcazioni di categoria superiore, fino a due metri dall’arrivo. Il prossimo evento organizzato dal Ravenna Yacht Club il 10 novembre è il Campionato d’inverno, giunto all’edizione n.42, e diventato una tappa imperdibile per tutti i velisti della zona.