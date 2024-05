Muay thai, Nigido campione italiano. Il titolo arriva dopo quello nella kick boxing

Ai campionati italiani Fight One brillante affermazione di Simone Nigido nel muay thai. L’atleta della Fight Gym, accompagnato dal tecnico Michele Toncelli, si è aggiudicato il titolo italiano nella categoria 80 chili, semiprofessionisti. La finale lo vedeva opposto al rappresentante della palestra Grifa Gym Matteo Di Iorio, che superava agevolmente dominando dall’inizio del combattimento e terminando in crescendo. Soddisfazione nell’entourage del combattente ad iniziare dal tecnico Michele Toncelli che vede premiata la scrupolosa fase dell’allenamento ed entusiasmo fra tutti i supporter della Fight Gym che insieme a quelli castiglionesi dell’Under Dog lo hanno seguito nell’impegnativa trasferta. "Il titolo conquistato a Montecatini – dicono i dirigenti della società grossetana – si somma a quello già conquistato nello scorso anno nella kick boxing, altra disciplina di sport da combattimento e lo avvicina a grandi passi al professionismo dove l’atleta vuole partecipare in un ruolo primario". Il maestro Raffaele D’Amico ed il presidente Amedeo Raffi sono orgogliosi di accompagnare il proprio atleta nel percorso che si è prefissato.