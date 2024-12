Dalla Nazionale di rugby alla cucina “social”: la ricetta di Edoardo Gori

Prato, 25 dicembre 2024 - Ha detto addio al “rugby giocato” pochi mesi fa, chiudendo quindici anni di carriera “pro” da primo della classe. E in attesa di avviare un'attività commerciale, Edoardo Gori è tornato ai fornelli seguendo la passione per la cucina sviluppata negli ultimi anni. Già, perché il protagonista del video “social” con cui la Federazione Italiana Rugby ha augurato buone feste a tutti è proprio il rugbista pratese, nelle inedite vesti di chef. Un “tutorial” pubblicato sui canali Facebook ed Instagram della FIR nel quale “Ugo” mostra agli spettatori come preparare le “lasagne alla trevigiana”, per un omaggio alla città nella quale ha giocato per nove anni da professionista. Un percorso iniziato da bambino nel Gispi, fra le fine degli anni '90 e l'inizio del nuovo millennio, per poi passare ai Cavalieri e debuttare a vent'anni nemmeno compiuti con gli allora “tuttineri”, nel Super10 2009/10. Poche apparizioni in campionato che bastarono per far sì che il Benetton Treviso lo portasse in Veneto, facendone uno dei pilastri del XV titolare per un'avventura durata dal 2010 al 2019. E sono stati i suoi “anni d'oro”, visto che il mediano di mischia classe 1990 ha avuto modo di vestire più volte la maglia della Nazionale e di rappresentare l'Italia in ben due edizioni della Coppa del Mondo di rugby (nel 2011 e nel 2015). Senza dimenticare le convocazioni per i vari “Sei Nazioni”: 69, i suoi “caps” complessivi in azzurro. Nel 2019 è approdato in Francia e non ha impiegato molto tempo per diventare una delle colonne del Colomiers: è mancata solo la promozione nella massima serie transalpina che era in realtà stata conquistata nel 2020, prima che la federazione annullasse i campionati a causa del Covid. Ma la scorsa primavera, il sodalizio francese gli ha tributato una cerimonia d'addio, per ringraziarlo della dedizione alla causa. E il suo futuro è Oltralpe: la sua intenzione, ad oggi, è quella di aprire una gelateria nei Paesi Baschi francesi (probabilmente a Bayonne) dove c'è una folta comunità rugbistica. Dopo una carriera da numero uno nel rugby, insomma, Gori vuol farsi valere anche nella ristorazione.

G.F.