Nei boschi di Castiglione della Pescaia si disputa il terzo "Memorial Aldo Paradisi" A Castiglione della Pescaia si terrà il terzo "Memorial Aldo Paradisi" di tiro con l’arco, organizzato dall'Associazione Gli Arcieri del Tiburzi in memoria dell'ex presidente. Arcieri toscani si sfideranno per il campionato regionale Fiarc, con premiazione per i vincitori.