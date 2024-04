Nel segno di Greta Benvenuti. Romagna e Sicilia gemellate

Da Igea Marina al tetto d’Italia. Greta Benvenuti nel 2007 è stata Campionessa Italiana Freestyle Aicw a San Teodoro. Istruttrice Vdws di windsurf, istruttrice Aics di Sup Italy Accademy, dopo essere stata top waver Pwa e aver centrato la top ten mondiale, oggi si dedica alla diffusione delle specialità tra mare e vento. E, a latere dell’attività estiva che gestisce a Igea Marina, mette la propria formazione tecnica a disposizione di quanti desiderino approfondire questo straordinario modo di vivere il mare e lo sport: il windsurf. Si è appena concluso a Maganuco, frazione balneare di Modica (in provincia di Ragusa), uno stage di 17 giorni che vorrebbe idealmente unire gli appassionati di Igea Marina, con i quali Greta già lavora da tempo, con quelli siciliani che dalla loro hanno un mare e un vento sicuramente più idonei alle vele. "La costa romagnola è ben strutturata per quanto riguarda la ricettività del turismo generico, ma per praticare i nostri sport servono condizioni naturali che noi oggettivamente non abbiamo: vento e onda. E che invece si trovano in Sicilia. Venendo ‘Al Velico’ ho trovato una magnifica spiaggia e tanta passione: esattamente ciò che ci vuole".

Secondo Greta, la realtà della Sicilia orientale sarebbe quindi fortemente vocata e ancora poco sfruttata pur avendo tutte le carte in regola per potersi costituire come punto di riferimento sportivo d’eccellenza. "Ho incontrato gli organizzatori di ‘Al Velico’ lo scorso marzo in Sardegna a un corso in cui stavo lavorando come formatrice di Stand up Paddle. Parlando, abbiamo scoperto la comune passione per il windsurf e così è nata l’idea di questo ‘gemellaggio’ tra la Romagna e la Sicilia. A bocce ferme devo dire che è stata davvero una fortunata coincidenza, che ha portato a una bella esperienza".