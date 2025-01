Nelle qualificazioni anche arnaboldi. Australian Open, Bellucci spera

Scendono subito in campo i due lombardi presenti nelle

qualificazioni degli Australian Open, primo grande slam stagionale al via domenica 12 sul cemento di Melbourne Park. Mattia Bellucci, testa di serie numero 2 del tabellone cadetto e numero 100 del mondo, affronta la wild card locale Marinikov. Ottimo accoppiamento per iniziare la caccia al tabellone principale. Ben più impegnativo invece l’impegno di Federico Arnaboldi. Il brianzolo, alla prima esperienza in uno slam, ha pescato il cinese di Taipei Tseng, un avversario che ben si adatta alla superficie veloce su cui si gioca il torneo. Non ha preso parte alla trasferta Stefano Napolitano ancora ai box dopo l’operazione alla schiena di ottobre. Silvio De Sanctis