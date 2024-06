New Energy, buon pari. Gonzales doma il Bologna

Si chiude in parità la doppia sfida tra Bbc e Bologna. Dopo il successo di venerdì (2-0) ieri pomeriggio è arrivato un ko (4-7). Una pessima prova di Soto spedisce avanti il Bologna 5-0 dopo 3 riprese. Il Bbc, al quinto riapre il match con 4 punti e solo la fortuna aiuta il Bologna sulla "linea" di Martini intercettata dal terza base. Bene il rilievo di Taschini che però al settimo ha subito i due punti decisivi. Nella prima gara si era registrata una vittoria di lusso per la New Energy Grosseto. Partita equilibrata grazie alle prestazioni difensive con i due partenti Marc Civit e Luis Gonzalez che tengono lo 0-0 senza particolari brividi nelle prime due riprese. Nel terzo inning, il Bbc Grosseto sblocca il risultato: base ball a Vaglio, valida di Herrera e poi singolo di Barcelan che regala il primo punto. Con due singoli nella quarta ripresa i locali mantengono alta la fiducia e raddoppiano grazie alla volata di sacrificio di Chelli, ponendo fine alla prova del partente avversario, mentre dall’altra parte la batteria grossetana continua a fruttare eliminazioni, due delle quali giungono sulle basi con due corridori colti rubando dal catcher Jose Garcia. Nel sesto inning finisce il match di un egregio Gonzalez (5rl, 1 bv, 5 bb, 3 so), ma il rilievo Penalver estingue il forcing bolognese al sesto con un doppio gioco su Helder poi non ha problemi ad eliminare gli ultimi tre avversari per regalare il terzo successo in quattro partite per la New Energy.