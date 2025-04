New Rimini: Pronti per la Stagione del Batti e Corri al Teatro Galli

Al centro di tutto, in quel Teatro Galli simbolo della città, New Rimini si è presentate in vista della stagione del batti e corri alle porte. Il girone A, quello di San Marino, partirà venerdì prossimo, mentre il primo appuntamento dei Pirati nel raggruppamento E è in programma sabato 26 con la Fiorentina. Sembra anche vicina a risolversi la questione stadio. "Le sensazioni sono positive – commenta l’assessore allo sport, Michele Lari -, ma siamo in mezzo a vicende legali che durano da tanto tempo e non mi esprimo. Abbiamo già messo a bilancio interventi che faremo una volta che lo stadio tornerà nelle mani del Comune. Noi ci siamo".

La squadra, allenata dal confermato manager Dorian Castro, si presenta ai nastri di partenza con rinnovati obbiettivi. Nel girone E, anche Modena, Godo, Fiorentina, Athletics e Torre Pedrera Falcons. "Se va tutto bene e un pizzico di fortuna ci assiste, io credo che possiamo entrare nelle prime due", dichiara il direttore sportivo, Mario Chiarini. Significherebbe playoff e salvezza automatica, traguardi non banali nel contesto di questa massima serie. "Abbiamo una squadra ancora giovane, ma con un po’ di esperienza in più – prosegue "Marione" -. È un progetto di crescita graduale. Mi auguro, un giorno, di tornare a un livello top, ma ci vuole pazienza. So che il pubblico riminese vuole che si vinca, lo conosco bene. Noi faremo di tutto per vincere più partite possibili. Mi auguro che si affacci sempre più gente sulle tribune dello stadio. Si giocheranno delle belle partite".

Tra i nuovi, occhio al pitcher Frank Herrera, che sarà il partente straniero (il rilievo rimane Sosa). Tra i battitori, da segnalare lo spagnolo Daniel Perez, classe 2001, oltre a una mazza importante come quella di Chacon. "Siamo nati il 12 gennaio del 2021 – ricorda la presidente, Alessia Valducci -. È il nostro quinto anno e siamo in Serie A. Orgogliosi di esserci".