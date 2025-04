Nico Lupino brilla al Gold Tour: secondo posto nella 150 Longines Ranking Jumping

Nico Lupino ha conquistato il secondo posto nella 150 del Gold Tour di scena ieri, gara che qualificava per il Gran Premio di domenica e valevole per la Longines Ranking Jumping.

Il caporale dell’Esercito, portacolori azzurro che per anni è stato anche cavaliere di punta dell’Arezzo Equestrian Centre, in sella a Iniesta ha concluso la gara al netto sugli ostacoli e con il tempo di 41“07.

Davanti a lui solo l’olandese Harrie Smolders con Mr.Tac nel tempo di 40“89. Terza posizione per la Germania con Jens Baackmann. In settima posizione ancora un italiano, Omar Bonomelli. Un percorso molto impegnativo sull’arena Boccaccio ideato da Uliano Vezzani con 13 ostacoli da 1,50 metri e 16 sforzi, seguiti per i binomi che hanno avuto accesso al barrage da altri 8 salti.

Azzurri in evidenza anche nella categoria 140 Faults & Time del Silver Tour. Ad aggiudicarsi la gara è stato il giovane cavaliere italiano Filippo Bologni in sella a C-Willie, mentre la seconda posizione è andata ad Emanuele Gaudiano con Julius D. Terzo posto per la Danimarca con Sjoerd Kommers con Arpat z.

Per la giornata di oggi, invece, in attesa del Gran Premio in programma domenica pomeriggio, nuova intensa giornata di gare per il Toscana Tour con le categorie del Gold, Silver e Bronze Tour e con quelle del Pony Tour che ha visto all’opera giovanissime promesse dell’equitazione che si sono sfidati in un concorso internazionale.

Sonia Fardelli