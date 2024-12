Nona edizione. Terranuova, torna la Corsa di Natale

Sono quasi 200 i podisti che hanno annunciato la loro partecipazione alla nona Edizione della "Corsa di Babbo Natale" di Terranuova Bracciolini, programmata per Santo Stefano, giovedì 26 dicembre. Organizzano l’Atletica Terranuovese, Pro Loro, Rinascita Montevarchi, Revolution Rumpers e Comune.La gara si effettua per tre giri di km 3,200 ognuno, per un totale di km 9,600.Percorso più impegnativo rispetto alle precedenti edizioni, per l’inserimento della salita di Pernina. Ecco il nuovo percorso variato: Partenza da Piazza della Repubblica (starter sindaco Sergio Chienni), Bivio Loro Ciuffenna località ‘Il Lupo’, la rampa di Pernina, Coop, Asilo Nido, strada parallela a Via Roma ed al terzo giro arrivo nella Piazza Della Repubblica. Il record da battere è di 30’ e 06’’, stabilito nell’edizione del 2024 da Gasmi Abderrazza che precedette Lorenzo Mori giunto a quasi 5’. Giulia Bernini prima delle donne. La corsa vale come prima tappa del circuito provinciale Uisp 2025.

Giorgio Grassi