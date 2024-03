"Nonne del Merlo" a Vicki Laksmy

La Generazione indigena dei nati nel 2014 si è rivelata per intero forgiata nell’acciaio. Nell’ultimo convegno dell’ippodromo Meli di Firenze come quinta corsa il programma proponeva il Premio Le Nonne del Merlo (montepremi euro 7.150), un handicap per anziani distribuito su due nastri, con la categoria F al primo, la E-D al secondo. In realtà la corsa si rivela senza grandi emozioni, dato che l’allievo di Cosimo e Cristina Fiore, il 10 anni Vicki Laksmy, pilotato dal driver Marco Volpato, dettava legge.

Il premio Eburneo (euro 7.700), una categoria E e D per anziani raccoglieva 7 cavalli dopo il ritiro di Chames dei Greppi. Il portacolori della Scuderia Rossocrociata ed allievo di Gennaro Casillo, Bat Host con Antonio di Nardo, assumeva deciso il comando per imporsi per distacco in 1.12.3 davanti a Cluny dei Greppi.

F. Que.