Nove finali disputate negli ultimi dieci anni. Il Forte sogna di vincere il quinto scudetto

Quella che comincia a Trissino sabato è per l’Hc Forte dei Marmi la nona finale scudetto negli ultimi dieci campionati disputati, con quattro vittorie. Un anno fa il Forte dei Marmi, con in panchina l’attuale direttore sportivo Mirco De Gerone, dopo avere eliminato il Lodi in semifinale proprio come quest’anno, si arrende in finale al Trissino di Alessandro Bertolucci in quattro partite. Una storia che prosegue quest’anno in cui il Forte dei Marmi, come due stagioni or sono, è costretto ad affrontare la finale senza uno dei suoi elementi più rappresentativi. Allora, in semifinale, fu Marc Gual, il campione spagnolo che chiuse in rossoblu la sua straordinaria carriera; stavolta è toccato a Federico Ambrosio, capocannoniere della serie A1, uscito di scena per l’infortunio rimediato nella terza semifinale contro il Lodi. Una finale scudetto che inizia con un handicap non da poco, ma che, come si è visto a Lodi in gara quattro, Gnata e compagni si giocheranno fino all’ultimo contro gli adesso favoriti veneti.

Il Forte dei Marmi insegue dunque il suo quinto scudetto della storia che negli ultimi dieci anni è stata davvero esaltante. Merita ripercorrerla, sia pure per sommi capi. Le prime tre finali, dal 2014 al 2016 portano altrettanti tricolori conquistati, nell’ordine, contro Valdagno in 3 partite, Cgc (allenato da Alessandro Bertolucci) e Lodi in 5. In panchina, Roberto Crudeli, Jorge Valverde e Pierluigi Bresciani. Nel 2017 e 2018, sempre con Bresciani, arrivano due sconfitte contro il Lodi, la prima in 5 partite, la seconda in 3.

Nelle finali 2019 Bresciani si prende la rivincita su quella che sarebbe poi diventata la sua squadra e il Forte dei Marmi batte il Lodi in 5 partite conquistando il quarto scudetto. Il 2020 è l’anno del Covid con il campionato interrotto alla 21 giornata di regular season quando il Lodi guidava la classifica con un punto di vantaggio sul Forte per l’ultima stagione guidato da Bresciani. Nei play off 2021 il Forte dei Marmi, che ha in panchina Alberto Orlandi, perde la finale scudetto contro il Lodi di Bresciani alla quinta partita. Nella stagione 2021/22 si afferma il Trissino di Alessandro Bertolucci che, dopo aver eliminato in semifinale il Forte dei Marmi di Marc Gual (che proprio contro i vicentini rimedia una frattura ed esce prematuramente di scena) e Alessandro Martini in 4 partite, liquida il Lodi in 3 conquistando il proprio secondo titolo dopo quello del 1978. E da sabato la finale bis con il Trissino per completare un decennale da ssoluti dominatori.

Giulio Arnolieri