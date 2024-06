Ns Emilia sbaraglia la concorrenza ai regionali di nuoto Uisp

Domenica 2 giugno a Parma, si sono conclusi i campionati regionali di nuoto esordienti UISP e NS Emilia della Piscina Beethoven ha vinto tutto. Nel dettaglio, una coppa per il gruppo femminile, una per il gruppo maschile e una coppa come società. Della piscina di via Beethoven si sono distinti alcuni atleti: Giorgia Bulzoni oro nei 100 farfalla e nei 200 misti, Anita

Bonora argento nei 100 stile, Giulia Elisabetta Gruppioni bronzo nei 100 rana, Noah Accorsi argento nei 50 farfalla e bronzo nei 100 misti.

Due ottimi posti per le staffette, di cui oro nella 4x 50 misti con Bulzoni, Bertani, Alberghini e Ciocci. Poi bronzo nella 4x50 stile libero Bulzoni, Bertani, Bonora e Ciocci.

Esordienti B, argento nella staffetta 4x50 stile libero: Speziali, Ciacciarelli, Sgarzi e Montorsi. Ottime prestazioni anche dagli atleti di NS Emilia che si allenano a Cento, Formigine e San Pietro in Casale

Grazie a Ilaria, Andrea, Davide, Camilla e Carlotta. Prossimo appuntamento dal 14 al 16 giugno ai campionati italiani a Riccione.

re. fe.