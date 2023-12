Nuoto, 22 medaglie per il Centro Sub Faenza. Doppio successo per Bertoni e Ranieri

E’ iniziata la stagione ufficiale dei nuotatori Master del Centro Sub Nuoto Faenza, impegnati nello scorso fine settimana in vasca olimpica da 50 metri alla piscina comunale ‘Carmen Longo’ di Bologna nel 20° Trofeo De Akker. Alla manifestazione hanno partecipato 16 tesserati della società faentina. Con 10 medaglie d’oro, 8 d’argento e 4 di bronzo il Centro Sub Nuoto Club 2000 si è aggiudicato il secondo posto nella classifica a squadre sulle 26 partecipanti: il miglior risultato ottenuto dai faentini nei venti anni di questa manifestazione. Doppio successo per Paolo Bertoni (categoria M55) nei 50 farfalla e nei 100 rana e per Davide Ranieri (M20) nei 50 dorso e nei 100 stile libero. Leopoldo Liverani (M35) è giunto primo nei 50 rana e secondo nei 50 stile libero. Bene anche Dylan Tozzi (M30) che ha toccato per primo il blocchetto d’arrivo nei 50 stile libero e per secondo nei 100 dorso. Hanno conquistato l’argento e il bronzo nelle rispettive specialità Stefano Schiumarini (M60) nei 50 rana e nei 50 dorso, Stefano Tummarello (M30) nei 50 rana e nei 100 stile libero, Andrea Forni (M40) nei 50 rana e nei 50 stile libero. Un secondo posto a testa per Dario Montanari (M50) nei 50 rana, Emanuele Galafroni (M25) nei 100 dorso e l’esordiente Matteo Cristofori (M20) nei 50 dorso. In campo femminile si registrano solo successi: Federica Sfogliaferri (M50) ha vinto nei 100 stile libero aggiungendo l’argento nei 50 dorso; vittorie anche per Veronica Molnar (M50) nei 50 dorso, Elettra Frassineti (M30) nei 50 stile libero e Nadia Cerchierini (M30) nei 50 rana.