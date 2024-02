Nuoto. A Riccione i regionali Master. Brindano Cedrini e Crepaldi

Si sono svolti a Riccione i campionati regionali Master, nella splendida cornice dello Stadio Natatorio, una tra le più belle strutture per le gare di nuoto in vasca, che ospiterà i campionati Assoluti primaverili nel primo week end di marzo.

La compagine cussina, falcidiata da molte assenze, si è egregiamente comportata, conquistando diversi titoli regionali. Per primo sul podio l’esperto Massimo Cedrini, che per il terzo anno consecutivo nella gara dei 200 dorso sbaraglia l’agguerrita concorrenza e si laurea campione regionale. Stefano Brandola strappa il terzo posto nella gara dei 200 rana, mentre Sergio Gnani, ottimo protagonista nelle gare dei 50 e 100 si deve accontentare del quarto posto in entrambe le gare. Nella seconda giornata di gare protagonista Marco Angelini, che con una condotta di gara spregiudicata conquista il titolo regionale nella gara degli 800 sl con l’ottimo tempo di 10’ primi netti. Entusiasma anche la gara di Pamela Crepaldi, fotocopia della gara mondiale di Simona Quadarella, che vince per pochi centesimi l’oro e il titolo di campionessa regionale nella gara degli 800 sl con il suo personal best che la colloca tra le migliori mezzofondiste italiane. Grande gioia anche nella velocità, dove Carlotta Galli conquista la medaglia d’oro nella gara dei 50 delfino.