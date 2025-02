Nuoto Al Campionato regionale Libertas di Imola e all’Aquatica di Ravenna. Faenza, medaglie in due meeting

Il Nuoto Sub Faenza ha fatto incetta di medaglia nei due meeting che hanno visto impegnati gli Esordienti C. Nella prima prova del Campionato Regionale Libertas disputatosi a Imola, Leone Villa (2016) ha conquistato la medaglia d’argento nei 25 metri dorso, Marco Pini (2017) si è piazzato terzo nei 25 rana, così come Leonardo Rondinini (2017) nei 25 dorso. In campo femminile Rita Aurora Fiorentini ha vinto l’argento nei 25 dorso e il bronzo nei 25 rana, mentre Alice Farneti si è piazzata terza nei 25 dorso. Buona prestazione della staffetta 4x25 stile libero composta da Leone Villa, Rita Aurora Fiorentini, Marco Pini e Alice Farneti che ha conquistato la piazza d’onore.

Alla piscina Gambi di Ravenna hanno invece gareggiato gli atleti agonisti, impegnati nel primo Meeting Aquatica che si disputava insieme al Campionato Regionale Assoluto per le categorie Seniores, Cadetti, Juniores e Ragazzi. Nel Campionato Regionale il Nuoto Sub Faenza ha ottenuto il sesto posto nella classifica a squadre, Penelope Sangiorgi ha vinto nei 400 metri misti davanti a Greta Amadei, mentre ha centrato la piazza d’onore Mattia Pini negli 800 stile libero. Nel Meeting Aquatica, Faenza è arrivata settima e si sono messe in evidenza le Ragazze Iolanda Rubboli seconda negli 800 stile libero e nei 400 stile libero, Beatrice Tambini seconda nei 400 stile libero e terza nei 50 dorso, Marta Zini argento nei 50 rana, Alice Bandini seconda nei 50 farfalla, Linda Martelli terza sia nei 200 misti sia nei 50 rana. Bronzo per Gian Carlo Duran (Ragazzi) nei 50 dorso.