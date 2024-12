Nuoto artistico Pesaro celebra le campionesse

Le campionesse del nuoto artistico, di Sport Village Banca di Pesaro Valentina Bisi, Melissa Magi e Jasmine Verbena sono state festeggiate ieri in Comune assieme alle bambine che praticano la disciplina. "Sono molto orgoglioso di tutte queste atlete – ha esordito Andrea Sebastianelli, presidente della società – i nostri tecnici hanno eseguito un ottimo lavoro portando il nuoto pesarese a livelli internazionali. Vorrei ringraziare anche l’amministrazione che ci ha dato fiducia e ha sempre creduto in noi. Siamo usciti dal Covid e dal caro bollette, ora abbiamo altri 18 anni di gestione della struttura al servizio della città, un impianto modello per efficientamento energetico". Simona Chiari allenatrice della nazionale italiana e di San Marino: "Sono molto fiera dei traguardi ottenuti quest’anno dalle tre campionesse, hanno molti margini di miglioramento". Barbara Gabucci, responsabile tecnico del sincronizzato di Sport Village: "Abbiamo un bellissimo gruppo, oltre a Bisi, Magi e Verbena, c’è un settore giovanile ricco e talentuoso. Ogni giorno si fanno tanti sacrifici e ringraziamo per società e famiglie. Il nuoto artistico è nato nella nostra città 13 anni fa ed ora siamo ai vertici nazionali". Complimenti anche dall’assessore Della Dora: "La Gabucci è una istituzione del sincronizzato a Pesaro, prima come atleta e adesso come allenatrice, anche grazie a lei questa disciplina è cresciuta tanto".

L’assessora Murgia, tra l’altro ex atleta di nuoto: "Conosco i sacrifici ma anche le gioie di questo sport che prima di tutto crea amicizie. Per praticarlo ci vuole passione e resistenza. Gabucci in tutti questi anni ci ha messo tenacia e professionalità". Valentina Bisi, campionessa italiana di Solo e in finale agli Europei e ai Mondiali, dice: "I risultati ottenuti quest’anno sono la conseguenza di un percorso iniziato tanto tempo fa". Melissa Magi, migliore italiana classe 2008: "Il nuoto per me è la mia seconda famiglia". Jasmine Verbena, doppio tesseramento con San Marino e Sport Village, vice campionessa azzurra, settima ai Mondiali e quinta agli Europei: "Questi sei anni a Pesaro sono stati i più belli, mi sono tolta delle grandi soddisfazioni". Presente anche il vice presidente del club pesarese Diego Mondadori. "Per una città di 96mila abitanti due piscine sono tanto – dice il sindaco Biancani – il Comune ha investito sul nuoto, dando una serie di servizi. L’impianto del Parco della Pace è anche l’unica piscina olimpica della regione. Sport Village forma tanti giovani, non solo a livello sportivo. Sta facendo un ottimo lavoro anche grazie alle famiglie che supportano tutto il movimento". Infine il direttore di Banca di Pesaro Paolo Benedetti: "Per una banca come la nostra che cerca di mettere la persona al primo posto, vedere il successo di queste ragazze è una gioia, davvero complimenti a tutte, le donne sono una grande risorsa. Sport Village, con cui abbiamo concluso anche un accordo per tutti i nostri collaboratori, è una realtà splendida della città"

Beatrice Terenzi