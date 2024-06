Nuoto artistico, settore Propaganda. Rari Nantes Romagna, epilogo con successo

Si è conclusa in bellezza la stagione del settore Propaganda del nuoto artistico di Rari Nantes Romagna: la società si è piazzata al primo posto in regione al Trofeo Fin a Forlì. Tra le Esordienti C (2015-17): Beatrice Palazzi ha vinto nel Solo e con Anita Fiorentini anche nel Duo. Quinta la squadra Esordienti C con Migani, La Rotonda, Leonardi, Fiorentini, Semprini, Della Motta, Cardena. Tra le Esordienti B (2014) Viola Domeniconi è giunta seconda nel Solo. Sofia Giorgetti (Esordienti A, 2012-13) quinta nel Solo, mentre hanno vinto nel Duo Verdecchia e Domeniconi. Tra le Ragazze (2009-11) primo posto nel Duo per Magnani e Lugaresi, mentre Sofia Orsini è arrivata seconda nel Solo. Tra le Junior (2005-08) prima la squadra con Orsini, Zammarchi, Carluccio, Savoia, Boschi, Domeniconi e Lugaresi; quarta quella con Boschi, Busi, Camprini, Chiadini, Mambelli, Perini, Saracino, Taggiò, Turchetti. Carmen Schiavi è giunta 4ª nel Solo, terze invece nel Duo Giovannini e Savoia, seguite da Orsini e Domeniconi (quarte) e Boschi e Perini (quinte). Nelle Assolute (2011 e precedenti) Carluccio e Zammarchi hanno vinto nel Duo, seguite da Boschi e Domeniconi; poi Giorgia Mambelli seconda nel Soloe settime Mazzoni e Turchetti. Terza infine la squadra con Dall’Agata, D’Andrea, Leone, Mambrini, Mazzoni, Proli, Saracino, Schiavi, Taggiò e Turchetti.