Nuoto. Busa, quinto posto e record: "E migliorerò»

Quinto posto con primato italiano per il nuotatore faentino Michele Busa (foto) nella finale mondiale dei 50 metri farfalla in svolgimento a Budapest in Ungheria. Oro e record del mondo per lo svizzero Noe Ponti (21’32) davanti al canadese Ilya Kharun (21’67) e all’olandese Nyls Korstanie (21’68).

Busa nelle semifinali aveva ottenuto il settimo tempo assoluto, fermando il cronometro a 22’08. Questo risultato non solo gli era valso l’accesso tra i migliori, ma lo aveva portato anche vicinissimo al record italiano di 22’02 stabilito nel 2022 da Matteo Rivolta. Un titolo che ormai, da ieri sera, è suo. "È stata una finale velocissima – ha commentato Busa a fine gara ai microfoni di Raisport – con un tempo che mi rende orgoglioso ma posso fare ancora meglio. Ho pagato in alcuni punti un po’ di inesperienza. Sono comunque felicissimo di questo risultato, mai mi sarei aspettato questo risultato e di conquistare il record italiano".