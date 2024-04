Nuoto. Busilacchi e Mazzieri da applausi ai tricolori

Si sono distinti e hanno fatto incetta di medaglie i giovani nuotatori dell’Asd Nandi Ars, che si allenano nella piscina del Centro sportivo Baldoni di Loreto. Nove le medaglie conquistate (sei ori, due argenti e un bronzo) ai Campionati italiani giovanili "Criteria 2024", andati in scena a Riccione, assieme a diversi record di categoria appena battuti. Il mattatore della squadra loretana è stato il sedicenne Matteo Busilacchi di Porto Potenza Picena. Per lui la medaglia d’oro è arrivata in quattro specialità: 200 dorso, 400 stile libero, 1500 stile libero e 800 stile libero (ottenendo qui il record italiano dei campionati con il tempo di 7’59’’21). Inoltre è arrivato pure un argento nei 100 dorso e un bronzo nei 400 misti (in entrambe le gare ha registrato il record regionale di categoria).

Sugli scudi il diciottenne Filippo Mazzieri di Morrovalle con due ori ottenuti nei 100 e 200 dorso, un argento nei 4x100 stile libero, un quarto posto sui 50 dorso e l’ottavo nei 200 stile libero. Ma non finiscono qua i risultati di prestigio dei baby atleti della società loretana, guidata dai tecnici Giovanni Collini e Massimo Perugini. La sedicenne Lucia Principi di Potenza Picena è arrivata quarta sia nei 200 rana che ai 4x100 misti, più un quinto posto nei 100 rana. Mentre Emanuele Costanza, diciassettenne di San Benedetto, si è posizionato quarto per ben due volte: nei 100 farfalla (battendo il record regionale Juniores con 52’’93) e nei 200 farfalla, oltre a un ottavo posto nei 200 misti. Da annoverare poi Giada Del Medico, diciassettenne di Civitanova, sesta nei 200 dorso e fresca di qualificazione agli Europei Juniores, che si svolgeranno a Vilnius (in Lituania), nel mese di luglio. In totale, l’Asd Nandi Ars è arrivata 18 volte tra i primi dieci italiani nelle varie categorie, prendendo parte con nove nuotatori a 41 gare.

g. g.